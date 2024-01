Teufel Stereo M 2 draadloze luidsprekers laten je luisteren in stereo

De Teufel Stereo M 2 zijn net als de voorgangers uit de kluiten gewassen boekenplank luidsprekers. Deze tweede versie is flink gemoderniseerd, zowel qua audio-eigenschappen als qua streaming functies.

Teufel kondigde het al aan tijdens IFA vorig jaar, nu is hij te koop: de Stereo M 2. Dit draadloze stereopaar is een klassiek, maar toch modern, alternatief voor de bekende solistische streaming speakers.

Draadloze speakers zijn leuk, maar ze excelleren zelden met de breedte van hun geluidsbeeld. Daarvoor gaat weinig boven een klassiek stereopaar. Precies dat is de Teufel Stereo M 2. Deze tijdens IFA 2023 al aangekondigde set volgt een fameus maar inmiddels bejaard product op, dat nu in de aanbieding is gezet door Teufel. Het nieuwe model ondersteunt meer en modernere diensten en standaarden. Ook de speakers zelf zijn onder handen genomen. Het design is vergelijkbaar, maar ook gemoderniseerd.

Teufel Stereo M 2 versus Stereo M: verschillen en…