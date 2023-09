Teufel Real Blue Pro review: Berlijnse concurrent voor de WH-1000XM5

Teufel Real Blue Pro

Met de Real Blue Pro brengt Teufel een over-ears noise-cancellinghoofdtelefoon met veel snufjes. Het is een echt topmodel, met een bijbehorend prijskaartje. Kan hij de strijd met de topper van Sony aan?

Het al uitgebreide assortiment hoofdtelefoons en in-ears van Teufel werd recent verder uitgebreid met de Real Blue Pro en wel aan de bovenkant. Daarbij kijken we wel even op, want het prijskaartje van 350 euro valt een stuk hoger uit dan voorgaande topmodellen van het Berlijnse audiobedrijf. Weliswaar blijft de Teufel Real Blue Pro nog altijd duidelijk minder duur dan een AirPods Max of een Px7 S2e, maar deze hoofdtelefoon zit wel op het niveau van de WH-1000XM5 van Sony en de Momentum 4 Wireless van Sennheiser. Dat zijn niet de minste concurrenten om de strijd mee aan te gaan.

Teufel Real Blue Pro troeven: lange accuduur en aptX Adaptive

Teufel gooit daarbij wel wat troeven op tafel. De batterijduur van 44 uur met ingeschakelde…