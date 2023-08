Teufel Motiv Go en Motive Go Voice review: Bluetooth of Wi-Fi?

De Teufel Motiv Go Voice is de variant met Google Assistent en WiFi. De Motiv Go is er dan weer in meer kleuren en met een wat uitgesprokener retrodesign.

Het is één woord verschil, maar de Teufel Motiv Go Voice is in veel opzichten een heel andere luidspreker dan de ‘Voice-loze’ tegenhanger van het merk. Maar ook weer niet. Is de slimme speaker ook de slimmere keuze? We legden ons oor bij beide te luister om die vraag te beantwoorden.

Slimme assistenten lijken een beetje op hun retour, al komen we Amazon Alexa en Google Assistent nog genoeg tegen in de specificatielijstjes van allerhande beeld-en-geluid producten. Vergeleken met het ChatGPT en Bard-geweld steken ze wat bleekjes af, zeker qua begrip en reactievermogen. De respectieve fabrikanten lijken hun ontwikkelafdelingen voor deze slimme assistenten eerder af dan op te schalen. Toch introduceerde Teufel eerder dit jaar een nieuwe speaker op basis van de assistent van Google. De Teufel Motiv Go…