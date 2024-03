Teufel Airy TWS 2 voegen noise-cancelling en grotere drivers toe

De Teufel Airy TWS 2 draadloze in-ear hoofdtelefoon is bescheiden geprijsd, maar komt met een complete set features waaronder actieve noise-cancelling, multipoint Bluetooth en een app met equalizer.

De Teufel Airy TWS in-ears stamden pas uit 2023. Toch krijgen ze nu al een update, en geen kleine. Wat zijn de verschillen met de nieuwe Airy TWS 2?

De Teufel Airy TWS volgde in januari vorig jaar de Airy True Wireless uit 2021 op. Het nieuwe model komt een stuk sneller: iets meer dan een jaar later is er alweer de Teufel Airy TWS 2. Toch zijn de verschillen tussen deze volledig draadloze in-ear hoofdtelefoon met de voorganger niet klein. Zo krijgt het nieuwe model noise-cancelling, maar er zijn meer verbeteringen.

Teufel Airy TWS 2: verschillen en overeenkomsten met de Teufel Airy TWS

De Teufel Airy TWS hadden een bescheiden prijs van 99,99 euro en kwamen beschikbaar in wit, zwart, blauw en goud/beige. Het nieuwe model kost net zoveel, maar komt in vijf…