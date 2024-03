Tether breidt uit naar Celo-netwerk voor snelle en goedkope betalingen

In een recente ontwikkeling binnen de wereld van digitale valuta heeft Tether, een vooraanstaande stablecoin-operator, aangekondigd zijn USDT stablecoin uit te breiden naar het Celo-netwerk. Deze uitbreiding is het resultaat van een strategische samenwerking, waardoor Tether deel gaat uitmaken van een Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatibel Layer-1-netwerk dat is ontworpen voor efficiënte en voordelige betalingen.

Aanzienlijke voordelen voor USDT-gebruikers

Naar verluidt brengt deze nieuwe integratie aanzienlijke voordelen met zich mee voor USDT-gebruikers, waaronder uitzonderlijk lage transactiekosten van slechts ongeveer $0,001. Deze kosten maken het mogelijk om microtransacties uit te voeren, wat een belangrijke stap voorwaarts is in het vergemakkelijken van kleine, alledaagse transacties voor gebruikers wereldwijd.

Celo, dat sinds zijn lancering in april 2020 bekend staat om zijn snelle en goedkope betaaloplossingen, werkt indirect als een Layer 2 (L2) netwerk en…