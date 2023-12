Tesla’s strijd met Zweedse vakbonden kan gevolgen…

Toen de Zweedse medewerkers van Tesla voor de zoveelste keer vakbondsbesprekingen wilden beginnen, wees Tesla dat wederom af; de fabrikant van elektrische auto’s bleef daarmee bij zijn gebruikelijke lijn om niet in zee te gaan met vakbonden. Maar dat lokte een onverwachte reactie uit. Want in plaats van op niets uit te lopen, zoals eerdere pogingen om zich te verenigen, gingen de medewerkers in staking. Die duurt inmiddels al een maand en sindsdien wordt de logistiek van Tesla in het land gehinderd, en dat werd nog eens verergerd omdat ook werknemers¬† van buiten de autosector weigeren de activiteiten van Tesla te steunen.

Nu is de staking zelfs internationaal geworden, omdat Deense havenarbeiders die zijn aangesloten bij vakbond 3F dinsdag weigerden om nog langer Tesla’s naar Zweden te verschepen. Daar kwam de Noorse vakbond¬†Fellesforbundet, de grootste van het land, dinsdag bij en kondigde aan om de aflevering van Tesla’s te blokkeren, uit sympathie met de Zweedse bond IF…

