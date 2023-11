Tesla zenuwachtig voor federaal onderzoek naar leugens betreffende rijbereik

Elke keer dat Tesla het afgelopen jaar in het nieuws is, kan je de aandeelhouders van het bedrijf horen huilen. Zo hebben ze Musk opgeroepen om alsjeblieft te stoppen met tweeten, en om Tesla niet te verwaarlozen. Het bedrijf is kennelijk een onveilige werkplek voor veel werknemers en racistische pesterijen zijn er veel voorkomend. Naast een aantal rechtszaken waar het bedrijf mee heeft te kampen moet het zich nu ook zorgen gaan maken over een onderzoek van de Amerikaanse overheid. Die meent namelijk reden te hebben om te onderzoeken of Tesla het rijbereik van haar auto’s moedwillig heeft overschat.

Verkeerd rijbereik

De aantijgingen zijn nog niet hard gemaakt voor de rechter, maar het bestaan van speciale teams om te dealen met de klachten van klanten betreffende het rijbereik zijn veelzeggend. Die klachten waren er namelijk in veelvoud. Veel Tesla rijders zeggen dat hun auto’s niet te vertrouwen zijn wat betreft het rijbereik. Regelmatig was de batterij op nadat…