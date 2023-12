Tesla in 10 jaar 1.902% gestegen. Wat nu?

Het iconische elektrische voertuigen (EV) bedrijf Tesla, onder leiding van Elon Musk, heeft de autowereld voorgoed opgeschud. Het aandeel sloot gisteren op 254,50 dollar met een winst van 3%.

DeGiro in haar mailing over het 10-jarige bestaan: “Tesla is de afgelopen 10 jaar ver boven de rest uitgestegen en presteert beter dan alle andere aandelen op de kaart. Met geavanceerde technologie en inzet op duurzaamheid, heeft Tesla autorijden opnieuw uitgevonden. Met een marktaandeel van ongeveer 70% is het marktleider in elektrische auto’s in de VS. De afgelopen jaren is het aandeel enorm gestegen dankzij indrukwekkende verkoopresultaten en groei in marktaandeel. Tesla voerde in augustus 2020 en augustus 2022 een aandelensplitsing uit, eerst 5-voor-1 en daarna 3-voor-1. De aandelenprijs is daarmee in tien jaar tijd met 1.902% gestegen. Tesla blijft innoveren met functies zoals Autopilot, waarmee je semiautonoom kunt…