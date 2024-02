Tesla gehavend maar kan sprintje trekken

Tesla valt in de hoek waar de klappen vallen. De koers daalde in de nabeurs met 6% op het kwartaalbericht.

De groei van de afzet werd tenietgedaan door de hoge concurrentie in China met prijsverlagingen tot gevolg en de daarbij horende verslechtering van de marge. De kwartaalwinst per aandeel inclusief eenmalige kosten is 0,71 dollar tegen een raming van 0,74 dollar. De omzet steeg met 3% tot 25,2 miljard dollar, iets lager dan de raming van analisten. De groei zal dit jaar lager zijn, meent Tesla.

Tesla zegt ver te zijn met de ontwikkeling van een nieuw model. Het kon de fantasie van de markt niet prikkelen. “We zien een bedrijf en een industrie overgaan van hoge groei en hoge ambities naar bescheiden, voorspelbare groei met toenemende concurrentie en minder kansen voor elke deelnemer”, aldus Karl Brauer, analist bij ISeeCars.com.

In de nabeurs noteert Tesla 195,45 dollar. Dat is beneden de steun van 200 dollar. Het kan om een tijdelijke doorbraak gaan, omdat allerlei andere…