Terugkeer naar Spanje lonkt voor ‘vergeten’ parel uit La Masía – Voetbal International

De inmiddels twintigjarige Moriba stond bij Barcelona jarenlang bekend als een van de grootste talenten uit La Masía en Ronald Koeman liet de middenvelder in januari 2021 debuteren in het eerste elftal. Moriba leek een mooie toekomst tegemoet te gaan bij Barça, maar werd het met de topclub niet eens over een contract. Een paar maanden na zijn debuut werd hij verkocht aan RB Leipzig.