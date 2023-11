Terugblik op het cijferseizoen: dit viel Morningstar op

James Gard: We hebben een nieuw rappoort uit, genaamd Market Strategy Monthly. De auteur is hier bij mij, Michael Field. Dank dat je vandaag bij ons bent. Om er een van de kernthema’s uit te pikken: defensie aandelen. Sinds je vorige rapport is er een oorlog uitgebroken in het Midden-Oosten. Je hebt defensieaandelen genoemd in termen van interesse vanuit beleggers en je denkt dat er veel groeiperspectief is voor deze aandelen.

Michael Field: Helemaal juist, James. Ja, er is wereldwijd veel gebeurd. De oorlog in Oekraïne is al een tijdje aan de gang. Onlangs is de kwestie tussen Armenië en Azerbeidzjan weer opgelaaid. En als klap op de vuurpijl nog wat we de afgelopen maand in de krantenkoppen hebben gezien: de situatie in Israël. Dus ik denk dat, hoewel dit op zichzelf de interesse van beleggers in defensieaandelen aanwakkert, het dit grotere structurele plaatje wel benadrukt, toch? Dat wil zeggen dat de meeste NAVO-leden en de meeste Europese landen al heel wat jaren te weinig…

Lees verder bij www.morningstar.nl