Ten Hag vertelt waarom hij zijn Ajax-voetbal niet bij Man Utd implementeert – Voetbal International

Deze week kreeg Ten Hag forse kritiek van Jamie Carragher, die had verwacht ‘een superieure versie van Ajax’ te zien bij United met de komst van de Nederlandse oefenmeester. Bij Viaplay vertelde Ten Hag dat dat nooit zijn intentie is geweest. ‘Het voetbal dat ik bij Ajax heb gespeeld, gaan we hier nooit spelen. Het zijn heel andere spelers en daarvoor ben ik ook niet hier.’

‘Je spelersmateriaal bepaalt hoe je gaat spelen. Daarom spelen wij hier op een andere manier dan ik bij Ajax heb gedaan. Dat zal ook moeten, want ik kán niet op dezelfde manier spelen. Dat zit ook niet in het DNA van Manchester United. Het voetbal bij Ajax is heel kenmerkend, hier zullen we veel directer spelen. Daar hebben we ook de spelers voor, zeker in de voorhoede. Daar…