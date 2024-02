Ten Hag had bij Man Utd in 2023 het duurste team ooit – Voetbal International

Afgaande op de gegevens van de UEFA heeft Erik ten Hag bij Manchester United geen klagen over de transferuitgaven. Hij beschikte in het vorige kalenderjaar over de duurste selectie ooit, blijkt uit een rapport dat de Europese voetbalbond donderdag gepubliceerd heeft.

In het rapport kijkt de UEFA naar trends op allerlei vlakken, van bezoekersaantallen tot speeltijd voor jonge spelers. Ook wordt ingezoomd op het financiële plaatje. Met torenhoge transfersommen heeft Manchester United vorig jaar voor een nieuw record gezorgd. De selectie van The Red Devils in 2023 was de duurste selectie ooit. Nooit eerder werden er zoveel miljoenen aan transfersommen in één spelersgroep gestoken. Het record was in handen van Real Madrid, dat in 2020 de duurste selectie ooit had.