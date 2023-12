Ten Hag aan de rand van de afgrond in Champions League na spektakelstuk in Turkije

Galatasaray en Manchester United hebben woensdagavond in een spectaculair Champions Leauge-duel de punten gedeeld: 3-3. In een wedstrijd die bijna afgelast werd kwamen beide teams drie keer tot scoren. Meest opvallende speler was André Onana, die bij de twee treffers van Hakim Ziyech niet vrijuit ging. Door het gelijkspel heeft Manchester United plaatsing voor de achtste finale niet meer in eigen hand.

Erik Ten Hag stelde woensdagavond vier andere spelers op ten opzichte van de gewonnen competitiewedstrijd tegen Everton. Belangrijkste afwezige was Marcus Rashford, die na zijn rode kaart tegen FC Kopemhagen geschorst was. Bij Galatasaray was er een basisplaats voor Hakim Ziyech bij het weerzien met Ten Hag en startten ook oud-eredivisiespelers Angeliño en Dries Mertens in de basis.



In het Ali Sami Yen stadion was er vooraf nog de vrees of de wedstrijd wel door zou gaan. Er was enorm veel regen gevallen en de bal rolde tot twee uur voor…