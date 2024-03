Tel uit je winst voor Dre Hazes!

En hij heeft er geen enkele moeite voor hoeven te doen…

HOLLAND ZINGT HAZES

De rijkdom van Dre Hazes, die gisteravond schitterde op het podium van Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome in Amsterdam waar ook o.a.Frans Bauer, Tino Martin, Douwe Bob, Samantha Steenwijk, Jeroen van der Boom en Wolter Kroes optreden en dat wordt georganiseerd door zijn moeder Rachel Hazes, is weer gegroeid zonder dat hij hier iets voor heeft hoeven te doen.

Rijk is Dre toch al, want zijn bedrijven hebben een eigen vermogen van meerdere miljoenen euro’s. Om die reden zit hij dan ook niet direct te wachten op de erfenis als zijn moeder zou komen te overlijden.

OVERWAARDE

Waar komt de groei van zijn vermogen vandaan? Dat komt uit zijn villa in Berkel en Rodenrijs, waar zijn vriendin Monique Westenberg met hun zoontje Dre woont. De waarde van de villa is de afgelopen jaren flink toegenomen.

Dre kocht de villa in Berkel en Rodenrijs in 2018 voor een bedrag van 1.075.00…