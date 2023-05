13 Tekenen dat ze je Leuk Vind & Hard to Get Speelt

Iedere man heeft zich deze vraag wel eens gesteld: “Speelt ze hard to get? Als man is het belangrijk voor ons om te weten of een vrouw zich tot je aangetrokken voelt. Het komt maar al te vaak voor dat een man zijn tijd en moeite investeert in een romantisch vooruitzicht om er later achter te komen dat hij de situatie verkeerd gelezen heeft en zij zich nooit tot hem aangetrokken voelde.

13 Tekenen dat ze je leuk vindt, maar hard to get speelt

Het kennen van de tekenen dat een vrouw hard to get is, is niet alleen belangrijk om een ongemakkelijke situatie als deze te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat je als een engerd wordt bestempeld omdat je voortdurend een vrouw nastreeft die zich niet tot je aangetrokken voelt. Dus hier zijn een paar manieren waarop je kunt zien of ze hard to get speelt of dat ze je gewoon helemaal niet ziet zitten.

1. Ze probeert een mysterie in stand te houden

Als een vrouw iemand leuk vindt, wil ze niet te saai overkomen, als zodanig zal ze proberen de man die ze leuk vindt te laten raden. Ze zal de neiging hebben cryptische antwoorden te geven, of subtiel te zinspelen op haar voorkeur en interesse zonder je daadwerkelijk te vertellen hoe leuk ze het vindt.

Dit kan zich uiten in kleine gedragingen of verbale gesprekken. Het is begrijpelijk waarom ze dit doet, maar het kan schokkend zijn omdat ze soms apathisch kan lijken. Het beste is om geduldig te zijn, als ze voortdurend iets voor je achterhoudt, speelt ze niet hard to get.

2. Ze vertelt je over andere mannen die in haar geïnteresseerd zijn

Als een vrouw hard to get speelt, zou ze je waarschijnlijk vertellen over de andere mannen die ze in haar leven heeft. Dit doen ze om je jaloers te maken of om je gewoon te ergeren. Deze lijkt contra-intuïtief, maar het is een heel gewoon gedrag bij vrouwen. Als ze je alleen maar als haar vriend ziet, heeft ze absoluut geen reden om je te vertellen hoeveel andere mannen er op haar vallen. Ze zal je alleen over andere jongens vertellen om te zien hoe je reageert en om je ertoe aan te zetten je move te maken voordat iemand anders dat doet.

3. Ze zegt dat ze het druk heeft

De eerste paar keer dat je een vrouw mee uit vraagt, zal ze hoogstwaarschijnlijk zeggen dat ze het die dag druk heeft, dat ze al plannen had gemaakt met een andere vriendin of dat ze is uitgenodigd voor een feestje waar ze van plan was naar toe te gaan. Ze lijkt het altijd druk te hebben en het kan lijken alsof ze je probeert te vermijden.

Vrouwen doen dit om twee belangrijke redenen. Eén is dat ze niet wanhopig willen lijken. Ten tweede willen ze er zeker van zijn dat je hen leuk genoeg vindt om geduldig te zijn en dat je niet alleen op zoek bent naar een fling of iets zinloos. Ze willen weten dat je op zoek bent naar een serieuze relatie.

4. Ze neemt de tijd om zichzelf te presenteren

Als een vrouw hard to get speelt, doet ze haar best om er op haar best uit te zien als ze in de buurt is van degene die ze leuk vindt. Dit gaat verder dan hun persoonlijke verzorgingsnormen. Als ze denken dat ze de persoon die ze leuk vinden zouden kunnen tegenkomen, zullen vrouwen meer tijd dan normaal besteden aan zichzelf presenteren, d.w.z. meer tijd besteden aan haar en make-up enz. Als een vrouw er altijd prachtig uitziet als je haar ziet en je hebt haar nog niet gezien op haar vrije dagen, dan is de kans groot dat ze hard to get is.

5. Ze weigert je hulp

Dit is een van de minder bekende tekenen dat ze hard to get speelt, maar ook hoe je kunt zien of ze je ziet als een romantische interesse, of als een vriend. Als ze je alleen als vriend ziet, zou ze het niet erg vinden als je kleine dingen voor haar doet, zoals een paar servetten brengen of iets zwaars dragen. Als ze echter in je geïnteresseerd is, zal ze je niet de gelegenheid geven deze dingen te doen, en ervoor kiezen ze zelf te doen. Ze doen dit om te proberen te laten zien dat ze zelfstandig kunnen functioneren en om zich als individu te vestigen.

6. Ze vermijdt je op haar slechte dagen

De meeste mannen kunnen getuigen van het feit dat vrouwen de plannen die je samen hebt gemaakt afzeggen. De reden is meestal medisch, een vriendin heeft zich bezeerd en ze moeten naar de dokter, enz. Nu kan dit waar zijn, maar dat is het hoogstwaarschijnlijk niet. Als een vrouw hard to get speelt, zal ze proberen je te vermijden op dagen dat ze voelt dat ze niet op haar best is. Het kan iets kleins zijn, zoals het gevoel dat ze een slechte haardag heeft, of dat ze die dag geen prettig gezelschap zou zijn. Als een vrouw je leuk vindt, probeert ze haar beste beentje voor te zetten en is dus geneigd plannen af te zeggen als ze zich niet op haar best voelt.

Dit wil niet zeggen dat ze een egoïstische vriendin is, maar gewoon dat ze op haar best wil zijn als ze bij jou is.

7. Haar vrienden kennen je

Nou, deze is iets anders. Als er nog enige twijfel is of een vrouw hard to get speelt, kun je altijd proberen te achterhalen of haar vrienden van je weten. Als ze in je geïnteresseerd is, heeft ze zeker met haar beste vrienden over je gesproken. Als je de kans krijgt om met haar vrienden om te gaan, probeer dan te kijken of haar vrienden je een aanwijzing geven dat ze over je praat. Als ze haar vrienden niet over je heeft verteld, is de kans groot dat ze niet romantisch in je geïnteresseerd is.

8. Ze vindt je grappig

Misschien heb je een geweldig gevoel voor humor en ben je zelfs geweldig in het vertellen van grappen, maar zelfs jij weet dat veel van je grappen eigenlijk niet zo goed zijn. Als ze echter altijd om je grappen lacht, is dat een goed teken dat ze je leuk vindt, maar hard to get speelt. Probeer een paar ongrappige moppen te vertellen, als ze om de meeste ervan lacht, is ze zeker in je geïnteresseerd. Houd er echter rekening mee dat ze het eigenlijk niet allemaal grappig vindt, ze wil gewoon niet dat je je slecht voelt.

9. Ze lijkt twee verschillende mensen

Dit is soms erg verwarrend. De ene dag is ze warm en flirterig tegen je, maar de volgende dag erkent ze je aanwezigheid nauwelijks. Het doet je afvragen of ze je echt leuk vindt of niet. Of dat je haar back-up plan bent of zo.

Het kan zelfs lijken alsof je met een ander persoon praat. Als ze zo lijkt te schakelen tussen deze twee persona’s, is de kans groot dat ze je leuk vindt en moeilijk doet om je geïnteresseerd te houden.

10. Ze zegt geen ‘nee’

Als een vrouw zich niet tot je aangetrokken voelt, zal ze je dat gewoon zeggen, al dan niet beleefd. Ze zal je niet laten vragen of ze je leuk vindt of niet, in plaats daarvan zal ze overduidelijk maken dat ze zich niet tot je aangetrokken voelt.

Als ze echter hard to get speelt, zal ze geen nee zeggen tegen je pogingen om te proberen meer tijd samen door te brengen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat ze de eerste keer dat je haar mee uit vraagt, zal instemmen met een ontmoeting en in plaats daarvan zal besluiten het uit te stellen. Als ze hard to get speelt, zal ze je niet afwijzen, maar je achter haar aan laten jagen.

11. Ze doet er lang over om te reageren

Dit gebeurt nogal eens onder mannen; je sms’t een vrouw maar het duurt altijd zo lang voor ze reageert en je weet niet zeker of je haar lastig valt of dat ze gewoon hard to get doet. Dubbel sms’en is ook niet altijd goed. Helaas kan een lange reactietijd een van die dingen betekenen. Gelukkig is hier hoe je het verschil kunt zien. Als een vrouw na lange tijd reageert en haar reacties zijn kortaf of monotoon, dan speelt ze niet hard to get, maar hoopt ze dat je je gaat vervelen en haar met rust laat.

Nu moet je ook het gesprek interessant en boeiend houden. Als dit een groen vinkje is, dan zal het gesprek stromen. Als ze hard to get speelt, zullen haar reacties grappig zijn en zal ze oprecht proberen bij te dragen aan het gesprek.

12. Ze suggereert ideeën voor afspraakjes

Dit doet ze subtiel. Het zal nooit iets overduidelijks zijn als: “Ik wil met je afspreken.” In plaats daarvan zal ze je subtiel dingen vertellen die ze graag op een date zou willen doen. Ze zou kunnen zeggen dat er een bepaald festival of restaurant is waar ze over heeft nagedacht om te bezoeken. Of ze kan zeggen dat ze zich verveelt en zich afvraagt hoe de dat ene nieuwe café eruit ziet. Nou, dit is hoe date-ideeën klinken, toch?

Er zijn honderden dingen die ze zou kunnen zeggen, het belangrijkste om op te letten is dat ze een activiteit heeft voorgesteld die jullie samen zouden kunnen doen, maar het is aan jou om daadwerkelijk voor te stellen om samen te gaan.

13. Ze is aanhankelijk

Deze is heel moeilijk te missen. Als een vrouw in je geïnteresseerd is zal haar gedrag en houding tegenover jou vriendelijk en warm zijn. Ze zal meeleven met wat je zegt en ze zal haar best doen om je blij te maken dat je bij haar in de buurt bent. Deze ligt nogal voor de hand, maar als je nog steeds bang bent dat je er iets in leest, kijk dan naar tekenen van lichamelijk contact. Raakt ze je armen aan, deinst ze voor je terug of komt ze dichterbij. Als ze je wel dichtbij laat komen, is ze in je geïnteresseerd.