23 Duidelijke Tekenen dat Hij Jou Leuk Vindt

Het is een algemeen erkende waarheid: Dating is het ergste wat er is. Je denkt misschien dat je de ware gevoelens van een jongen voor jou kent, maar dan… doen ze iets kwetsends dat jou in het stof doet belanden. Daarom kan uitzoeken hoe je precies kunt zien of een jongen je leuk vindt, je helpen om tussen de regels door te lezen en precies uit te zoeken waar jullie twee staan.

Maar weten of een jongen je leuk vindt is niet altijd zo gemakkelijk als we zouden willen, en daarom is weten hoe je de subtiele tekenen kunt herkennen dat een jongen je leuk vindt een must – vooral als je met finesse door het datingspel wilt navigeren of op zoek bent naar ware liefde.

Dus hoe weet je of een jongen je leuk genoeg vindt om mogelijk een speciaal iemand te worden? Hier zijn enkele trefzekere tekenen dat hij je leuk vindt die je kunnen helpen ontcijferen hoe hij zich echt voelt.

1. Hij kijkt naar je reactie als hij een opmerking of grap maakt

Deze tip is geweldig om op te letten als je in een groep vrienden bent. Als hij een opmerking maakt tegen de groep of een grap probeert te vertellen, en dan naar je kijkt om je reactie te zien, is dat een geweldig teken dat hij je leuk vindt! Het laat zien dat hij je goedkeuring zoekt of probeert indruk op je te maken.

2. Hij maakt oogcontact

Je nieuwe crush probeert misschien direct oogcontact met je te krijgen om je indirect te vertellen dat hij je leuk vindt. Als hij oogcontact met je houdt, is hij zeker geïnteresseerd. Aan de andere kant, als hij het oogcontact met je verbreekt en de kamer blijft rondstaren, dan is hij misschien niet in je geïnteresseerd en kun je weer andere mensen gaan sms’en.

3. Hij vindt manieren om bij je in de buurt te zijn

Als jullie samen werken en hij treuzelt voor en na zijn dienst om langer bij je te zijn, of hij controleert of je naar een evenement gaat voordat hij beslist hoe hij een RSVP moet indienen, kun je er zeker van zijn dat hij gevoelens opvangt.

4. Hij onthoudt kleine details over je

Als je hem een paar keer hebt ontmoet en hij onthoudt een of ander detail van jullie vorige gesprek, dan is dat niet voor niets. Als hij je leuk vindt, zal hij meer aandacht besteden aan wat je zegt, omdat hij misschien probeert een diepere betekenis en verbinding te vinden.

5. Hij maakt tijd voor je

Of hij nu super tijdig reageert op tekstberichten, zich aanmeldt voor taken zoals je helpen verhuizen, of ervoor zorgt dat je weet dat hij in de buurt is als je ook maar iets nodig hebt, tijd voor je maken is een groot teken om op te merken.

6. Hij verdedigt je als iemand je beledigt

Als een jongen zich opstelt in een bar of zijn vrienden niet ophouden met je te plagen, wees dan niet verbaasd als je crush je komt verdedigen. Het is niet alleen super lief, maar het is ook een geweldig teken van zijn ware gevoelens.

7. Hij belt je dronken

Je kent het gezegde wel: “De woorden van een dronken persoon zijn de gedachten van een nuchter persoon”. Nou, dat is hier zeker van toepassing! Alcohol heeft een manier om je eerlijk te maken met je emoties. Dus als ze je bellen of sms’en als ze dronken zijn, is dat een geweldig teken dat ze je leuk vinden (pas wel op voor die booty calls van 2 uur ’s nachts!).

8. Hij verandert zijn gedrag als jij in de buurt bent

Jongens reageren anders op stress dan meisjes. Maar als ze zich een beetje anders gedragen dan normaal, zoals meer of minder praten, is het mogelijk dat hij je leuk vindt, maar niet weet hoe hij dat moet laten zien.

9. Hij doet moeite in de gesprekken die jullie voeren

Als een jongen je leuk vindt, zal hij moeite doen om met je te praten. Wat misschien begint als een ongemakkelijk gesprek kan opbloeien tot een geweldige kans om elkaar te leren kennen. Soms weten jongens niet wat ze moeten zeggen om iets toe te voegen aan het gesprek, maar uiteindelijk zullen ze je laten zien dat ze geïnteresseerd zijn met hun luistervaardigheid en de toon van hun stem. Als zijn stem lijkt af te haken als jullie twee praten, is het niet waarschijnlijk dat hij in je geïnteresseerd is. Maar als zijn stem diep en aanwezig is, en vragen stelt over wat je zegt; dan is hij waarschijnlijk ook verliefd op je.

10. Hij vraagt naar je familie

Het is niet supergebruikelijk dat kennissen of toevallige vrienden naar je familieleden vragen – en zich specifieke dingen herinneren over je relaties met hen of wat er in hun leven speelt. Dus, als hij terugcirkelt en je vraagt naar een broer of zus of ouder, toont hij subtiel zijn gevoelens.

11. Hij gebruikt “alfa” lichaamstaal

Je nieuwe man wil je laten zien dat hij de leider van de roedel is die voor je kan zorgen. Als hij langer staat, zijn buik intrekt en zijn schouders naar achteren, en zelfverzekerd loopt dan is dat een geweldig teken dat hij je leuk vindt.

12. Hij raakt je aan

Mannen zijn meestal wat fysieker dan vrouwen. Dus als een man je probeert aan te raken wanneer dat niet nodig is, is dat meestal een goede manier om te vertellen of hij je leuk vindt. Als hij iets wil benadrukken en hij raakt je hand aan of hij raakt je per ongeluk aan met zijn knie, dan zijn dat meestal kleine signalen om je zijn ware gevoelens te laten zien.

13. Jullie zijn vrienden op sociale media

Jongens sturen geen vriendschapsverzoeken naar meisjes die niet hun vrienden of familie zijn, of die ze niet leuk vinden. Preciezere social media tekenen dat hij het naar een hoger niveau wil tillen zijn het liken van je foto of het schuiven in je DM’s.

14. Hij vraagt of je een vriendje hebt

Nu is het vrij duidelijk dat als hij je vraagt: “Heb je een vriendje?” dan is hij duidelijk geïnteresseerd om je vriendje te zijn. Maar niet veel jongens zullen zo direct zijn. In plaats daarvan zullen ze indirecte vragen stellen om erachter te komen. Misschien zal hij vermelden dat hij single is in de hoop dat je “ik ook” zult zeggen.

15. Hij steunt je dromen

Of hij nu je blog leest, naar je muziek luistert, of je gewoon meer vraagt over je droombedrijf of ideale carrièrepad, het kan zomaar zijn dat hij voor je valt en het niet kan laten om je aan te moedigen.

16. Hij kleedt zich om indruk te maken

Het is eenvoudig. Geen enkel meisje wil uitgaan met een jongen die er uitziet als een slons. Als hij wat meer moeite doet voor zijn uiterlijk of chique cologne draagt als je in de buurt bent, is het een eerlijke veronderstelling dat een jongen je leuk vindt!

17. Hij wordt jaloers als je met andere jongens praat

Als je met andere jongens praat, online of persoonlijk, kan je crush naar je gaan kijken en zich afvragen wat er aan de hand is. Een jongen die niet in je geïnteresseerd is zou niet de moeite nemen om te kijken als je met andere jongens praat. Maak je geen zorgen, zodra je met een leuke, mooie glimlach aangeeft dat je alleen oog voor hem hebt, is hij zeker weer helemaal van jou.

18. Hij biedt aan om dingen voor je te kopen

Een goede manier om te zien of een jongen je leuk vindt is als hij aanbiedt om een etentje voor je te kopen of je te steunen als je in een financiële sleur zit. Hij wil voor zijn meisje zorgen en haar gelukkig houden!

19. Hij vertelt je of iets hem aan jou deed denken

Als dingen hem aan je doen denken en hij noemt ze of via sms of als jullie samen zijn, dan maakt hij zeker kenbaar dat hij je leuk vindt.

20. Hij laat je iets weten over zijn toekomstplannen

Als hij praat over zijn toekomstplannen die verder gaan dan alleen een baanpromotie, dan is er een kans dat hij je oprecht leuk vindt om jou! Waarom? Omdat hij je mogelijk in zijn toekomst ziet en hij probeert uit te zoeken of je in zijn plannen past.

21. Hij is je beste metgezel als je ziek bent of je niet lekker voelt

Als je nieuwe man aanbiedt om je wat soep, ginger ale, of ander lekkers te brengen als je de sniffles hebt, is dat een zekere manier om te vertellen dat hij je leuk vindt.

22. Hij wil je helpen met je problemen

Jongens zijn natuurlijke probleemoplossers. En als het gaat om de persoon op wie ze verliefd worden, willen ze een oplossing vinden voor elk probleem waarover ze horen. Als je een probleem noemt dat je hebt, en hij vindt je leuk, dan zal hij waarschijnlijk zijn hersenen scannen op zoek naar oplossingen. Een man die je leuk vindt, zal een stap verder gaan. Hij zal jouw ridder op het witte paard willen zijn die de dag redt.

23. Zijn vrienden laten jullie alleen

Als je bij hem thuis langskomt en zijn vrienden laten jullie twee alleen, dan is de kans groot dat hij je leuk vindt. Waarom? Omdat hij zijn vrienden waarschijnlijk verteld heeft over zijn gevoelens voor jou en hij op zoek is naar wat quality alone tijd.