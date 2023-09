Tegenslag voor de Meilandjes: brandalarm gaat af in pension Code Rosé

Het serveren van het ontbijt in de nieuwe bed&breakfast van de Meilandjes gaat niet altijd zonder slag of stoot. De familie haast zich in de keuken om alles gereed te maken voor de hongerige gasten, maar laten hier en daar een steekje vallen. Als het niet de kookwekker is die je trommelvliezen opblaast, dan doet het brandalarm het wel.

Zwart als roet

In een video op Instagram laat Maxime zien hoe het er behind the scenes aan toe gaat in pension Code Rosé. In beeld verschijnt een overspannen Martien die door het kookvertrek scharrelt. De wekker op zijn telefoon gaat af en die herrie gaat door merg en been. Als de in sjaal gewikkelde keukenprins vervolgens de oven opent, treft hij roetzwarte croissantjes aan. Dan breekt de pleures uit.

Stalen glimlach

Doordat er rook van de baksels omhoog kringelt gaat het brandalarm af. Martien reageert alsof hij de kernramp van Tsjernobyl beleeft. Met zijn handen bedekt hij paniekerig zijn oren. In de ontbijtzaal…