Tegen- en meevaller Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway blijft last hebben van de de Amerikaanse dochter Grubhub, maar er is ook een meevaller.

In de VS daalde het aantal bestellingen harder dan verwacht. Het totale aantal bestellingen bij JET daalde in het vierde kwartaal met 7% naar 223,1 miljoen tegen een raming van analisten van 229 miljoen.

De ebitda zal naar verwachting uitkomen rond 320 mln euro en de vrije kasstroom in ongeveer break-even. Dat is 10 miljoen euro hoger dan de raming van medio oktober. Tegenvallers zaten vooral in Noord-Amerika, Zuid-Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Grubhub staat al sinds 2022 te koop, maar het verkoopproces verloopt stroef.

Volgens Just Eat Takeaway zal de aangepaste kernwinst hoger uitkomen dan verwacht. Dat is een belangrijke meevaller.

