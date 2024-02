De Nieuwe Grenzen van de Technologie: Ontwikkelingen in Digitaal Entertainment

De media- en entertainmentindustrie evolueert elk jaar. Tijdens de pandemie is de mate van digitalisering sterk toegenomen. In-house entertainment is steeds meeslepender, gepersonaliseerder en on-demand geworden en is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse leven, het is de voornaamste manier om content te consumeren. Vooral jongere gaan steeds meer digitaal en grote bedrijven spelen hier op in. Voortdurend zijn ze op zoek naar nieuwe manieren om een soepelere gebruikerservaring te bieden en zo de betrokkenheid van gebruikers te vergroten.

Als je niet achter wilt blijven, moet je op de hoogte blijven van de trends in digitale media en entertainment. Vandaag duiken we dieper in op huidige ontwikkelingen in de wereld van de digitale entertainment.

1. Live streaming

Een van de meest prominente opkomende trends is live streaming. Dit zal naar verwachting in de toekomst centraal staan. Live steaming beïnvloedt het kijkgedrag over de hele wereld.

Vanwege de toename in het aantal mobiele apparaten en internetgebruikers wordt live streaming via platformen als YouTube en Instagram steeds populairder. Sociale mediaplatforms blijven niet achter en hebben stuk voor stuk een functie voor livestreaming geïntegreerd.

Livestreams zijn populair bij zowel de makers als bij de kijkers. Kijkers hebben overal realtime toegang en makers maken gebruik van de interactieve functies van livestreaming om de betrokkenheid van hun fans te vergroten. Alle factoren wijzen erop dat streamingplatforms in populariteit zullen blijven toenemen.

2. Cloud gaming

Cloud gaming maakt een einde aan het downloaden en installeren van games op een computer. Videogames zijn toegankelijk met behulp van externe servers in datacenters.

Streamingsdiensten hebben enkel een betrouwbare internetverbinding nodig om spelinformatie naar een app of browser te sturen die op het ontvangende apparaat is geïnstalleerd. Het spel wordt gerenderd en gespeeld op de externe server, maar je ziet alles lokaal op je apparaat.

De populariteit van cloud gaming neemt toe omdat gebruikers hoogwaardige grafische games kunnen streamen op apparaten zonder te hoeven investeren in dure hardware.

3. Betalen met cryptocurrency

Cryptocurrency is misschien niet het eerste wat in je opkomt bij digitale entertainment, maar toch is crypto een opkomende trend in de industrie. Veel platformen werken uitsluitend met cryptocurrency’s. Digitale makers laten zich uitbetalen in crypto, er is geen duidelijker teken van digitalisering dan dat. Digitale kunsten die betaald worden met digitaal geld. Cryptocurrency’s worden misschien nog niet wereldwijd toegepast, maar ze evolueren snel.

4. Augmented Reality en Virtual Reality

Zoals eerder gezegd consumeren we steeds meer nieuws, sociale media, films en content digitaal en dus via schermen. Virtual reality (VR) en augmented reality (AR) zijn twee technologieën die de manier waarop we schermen gebruiken veranderen en nieuwe en spannende interactieve ervaringen creëren.

Virtual reality gebruikt een headset om je in een computergegenereerde wereld te plaatsen die je kunt verkennen. Augmented reality daarentegen is een beetje anders. In plaats van je mee te nemen naar een virtuele wereld, neemt Augmented Reality digitale beelden en legt die op de echte wereld om je heen met behulp van een helder vizier of een smartphone.

5. Blockchain-technologie

Blockchaintechnologie zorgt voor authenticiteit en eigendom van content. Het kan worden ingezet voor contentbeheer en is daarmee een baanbrekende trend in de entertainmentwereld. De technologie helpt intellectuele-eigendomsrechten te beschermen en zo plagiaat tegen te gaan.

Blockchaintechnologie maakt het mogelijk om af te stappen van gecentraliseerde modellen en decentralisatie te omarmen. Hiermee kunnen makers de controle behouden en een eerlijke vergoeding krijgen voor hun werk.