Technische indicator voorspelt opwaartse koerstrend voor Cardano

Na een rally in oktober, beweegt de Cardano (ADA) koers voornamelijk zijwaarts. Als het aan de crypto analist en YouTuber LuckSide Crypto ligt zal het hier niet lang bij blijven. De analist verwacht een stijging op basis van een aantal technische indicatoren.

LuckSide Crypto merkt op dat Cardano sinds 5 november in een consolidatiefase zit, wat onderdeel is van een groter ‘bullish pennant’ patroon. Dit patroon in technische analyse duidt vaak op een voortzetting van de opwaartse trend in de financiële markten. Bovendien heeft ADA onlangs zijn 20-daagse voortschrijdend gemiddelde getest, wat helpt om prijsbewegingen te vereffenen en een helderder beeld geeft van de overheersende trend.

Belangrijk is dat de koers boven een kritieke bullish trendlijn blijft handelen. Deze aanhoudende positie boven de trendlijn wijst erop dat, ondanks korte-termijn schommelingen, de algemene langetermijntrend positief en opwaarts gericht is.