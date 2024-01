Technisch directeur Ernest Stewart van PSV laat zich uit over toekomst Isaac Babadi

Het is en blijft voorlopig de vraag of PSV ook na dit seizoen nog kan beschikken over . De 18-jarige aanvallende middenvelder liet zich in de eerste weken van dit seizoen gelden, maar komt er inmiddels al een tijdje niet meer aan te pas. Babadi is in het bezit van een aflopend contract en zijn handtekening lijkt voorlopig uit te blijven. Volgens technisch directeur Ernest Stewart is het geduld van de huidige koploper van de Eredivisie een keer op.

Babadi verruilde de jeugdopleiding van N.E.C. in de zomer van 2018 voor die van PSV. Hij doorliep vervolgens verschillende jeugdelftallen, alvorens afgelopen zomer aan te sluiten bij de hoofdmacht. PSV-trainer Peter Bosz was onder de indruk van wat Babadi liet zien tijdens de voorbereiding en gunde hem een kans in de eerste wedstrijden van het seizoen. De aanvallende middenvelder stelde zeker niet teleur. Zo maakte hij een goede indruk in de strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Feyenoord en was hij trefzeker in de heenwedstrijd tegen…