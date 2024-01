Techgiganten waarschuwen voor Invloed AI op Politieke Processen

Leestijd: < 1 minuut

Techbedrijven maken zich zorgen over de mate waarin kunstmatige intelligentie (AI) dit jaar belangrijke nationale verkiezingen kan beïnvloeden. “We zullen dit ongelooflijk goed in de gaten moeten houden”, zei OpenAI-topman Sam Altman tijdens een bijeenkomst op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. OpenAI is het moederbedrijf van ChatGPT.

Bijna de helft van de wereldbevolking gaat in 2024 naar de stembus. Voorheen speelde kunstmatige intelligentie geen grote rol bij nationale verkiezingen. Nu is dat volgens Altman wel het geval. “Ik denk niet dat het ooit nog hetzelfde zal zijn als voorheen”, zei hij.

In hoeverre kunstmatige intelligentie al in staat is verkiezingen te beïnvloeden, is nog de vraag, zei Microsoft-topman Satya Nadella. “Het is niet voor het eerst dat we te maken krijgen met desinformatie, misinformatie en inmenging tijdens verkiezingen. Dit is een serieuze uitdaging, die we allemaal zullen moeten…