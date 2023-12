TechFi December 2023 giveaway #9: Sonos Roam streaming speaker

De Sonos Roam is een veelzijdige draagbare streaming speaker die zowel met Bluetooth als WiFi werkt.

Binnenshuis stream je via WiFi, buitenshuis via Bluetooth: de Sonos Roam behoeft geen nadere introductie. Deze zeer populaire streaming speaker kan je winnen met deze actie in de December 2023 giveaway van TechFi!

Zeg je draadloos muziek streamen, dan zeg je Sonos. Deze pioniers op dit gebied zijn altijd blijven innoveren, waardoor het merk ook nu nog ongekend populair is. Niet zo gek, want de gebruiksvriendelijkheid van Sonos producten is legendarisch. De Sonos Roam is bijzonder in het assortiment van het merk, want hij is bestemd voor gebruik binnenshuis én buitenshuis. Vandaag kan je er eentje winnen.

Sonos Roam: de meest veelzijdige draagbare speaker

De Sonos Roam heeft een ingebouwde accu, waarop hij maar liefst 10 uur kan spelen. Verbinding maken doe je binnenshuis via je WiFi netwerk, waarbij de Roam ook via Apple Airplay 2 te benaderen is. Hij…