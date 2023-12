TechFi December 2023 giveaway #8: Kingston XS1000 2TB externe SSD

De Kingston XS1000 is een superlichte, supercompacte en razendsnelle externe SSD.

Snelle opslag, altijd bij de hand: dat is wat de Kingston XS1000 SSD van 2 terabyte (!) biedt – en vandaag kan je ‘m winnen in de December 2023 TechFi giveaway!

Opslagruimte, je hebt er nooit genoeg van. Zeker niet met smartphones die heel veel hoge resolutie foto’s en dito video’s vastleggen – en steeds vaker geen geheugenuitbreiding toelaten. Een externe SSD is dan een optie om snel ruimte vrij te maken én je kostbare herinneringen veilig te stellen. De Kingston XS1000 is er zo eentje, en wel een hele handig. Een exemplaar van 2 terabyte kan je winnen in de actie van vandaag.

Kingston XS1000 2TB: superhandige back-up, overal waar je bent

De Kingston XS1000 is een compacte externe opslag op basis van een solid state drive. Daardoor is hij schokvast, in tegenstelling tot een harde schijf. En hij past moeiteloos in je broekzak of tas. Met een gewicht van 29 gram zal je…