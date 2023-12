TechFi December 2023 giveaway #7: Nextbase 322GW Dash Cam pakket

Met dit Nextbase 322GW Dash Cam pakket ga je in 2024 goed beschermd de weg op.

Als het dan toch misgaat in het verkeer, heb je met een dash cam bewijs van de toedracht. Met het Nextbase 322GW dash cam pakket dat je vandaag kunt winnen op TechFi, maak je kans op een zeer uitgebreide uitrusting voor je auto.

Nextbase is specialist in dash cams, kort voor dashboard camera’s. Zo’n camera registreert continu wat er gebeurt tijdens de rit. Met een druk op de knop – of na automatische activatie door de G-sensor – wordt de opname beveiligd zodat deze niet wordt overschreven. De Nextbase 322GW heeft nog veel meer in de mars, en met het zeer complete pakket dat je vandaag kunt winnen haal je alles in je auto om elke rit zorgvuldig te registreren.

Nextbase 322GW Dash Cam: bescherming onderweg en geparkeerd

De Nextbase 322GW Dash Cam is de ideale onafhankelijke getuige in de auto. Slechte bestuurders, boze bestuurders of onfortuinlijke ongelukken leg je…