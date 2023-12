TechFi December 2023 giveaway #6: SteelSeries Nova Pro Wireless X draadloze gaming headset

De SteelSeries Nova Pro Wireless X is een extreem veelzijdige, luxe draadloze gaming headset uit de absolute topklasse.

De SteelSeries Nova Pro Wireless X is een high-end gaming headset voor elk denkbaar platform. Vandaag kan je deze bijzonder veelzijdige headset winnen in de December 2023 giveaway van TechFi!

Een gaming headset moet heel wat in zijn mars hebben: draagcomfort, geluidskwaliteit, een goede microfoon en dat is nog maar het begin. Voor bewegingsvrijheid is een draadloos model niet te versmaden, en dan wel graag met een goede accuduur. De SteelSeries Nova Pro Wireless X levert al die zaken en meer – en in deze giveaway kan je er eentje winnen!

SteelSeries Nova Pro Wireless X: voor elke PC en console – en meer!

De SteelSeries Nova Pro Wireless X is een bijzondere gaming headset om heel veel redenen, maar de belangrijkste is misschien wel dat hij met elk denkbaar platform werkt. PC? Check. PlayStation? Check. Xbox? Check. Switch? Check. En…