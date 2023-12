TechFi December 2023 giveaway #5: Tapo D230S1 smart-videodeurbel op batterijen

De Tapo D230S1 video deurbel heeft een geavanceerde sensor voor dag- en nachtdetectie, een handige hub annex gong en slimme AI-herkenningsalgoritmen.

Met de Tapo D230S1 Smart-videodeurbel zie je haarscherp wie er voor de deur staat – overdag én ‘s nachts. Je kan er vandaag een winnen in de December 2023 giveaway van TechFi!

Over het gemak en nut van een videodeur hoeven we je niets meer te vertellen. Wel dat er videodeurbellen zijn, en videodeurbellen. De Tapo D230S1 Smart-videodeurbel behoort beslist tot de tweede en dus betere klasse. Hier lees je waarom, en hoe je deze slimme videodeurbel van het smarthome merk van TP-Link kan winnen.

Tapo D230S1 Smart-videodeurbel op batterijen

De Tapo D230S1 wordt compleet met gong geleverd. Die gong is meteen een hub, die zorgt voor verbinding met je WiFi. In de hub kan je ook een geheugenkaartje plaatsen om opnames te maken. Zo behoud je die binnenshuis én bewaar je die zonder kosten. Wil je ze ook in de…