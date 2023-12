TechFi December 2023 giveaway #4: Teufel REAL BLUE PRO draadloze hoofdtelefoon met ANC

De Teufel REAL BLUE PRO is een geavanceerde, lichtgewicht hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking.

De Teufel REAL BLUE PRO is een hoofdtelefoon met actieve ruisonderdrukking die de weergave aan jouw gehoor kan aanpassen. Vandaag kan je er een winnen in de December 2023 giveaway van TechFi.

De Teufel REAL BLUE PRO is de beste koptelefoon van deze Berlijnse specialist in audio-apparatuur. Zeggen wij niet (al waren we behoorlijk enthousiast, maar we hebben niet alle hoofdtelefoons van Teufel getest), maar dat zegt Teufel zelf. De REAL BLUE PRO is een over-de-oren koptelefoon die je onderweg voorziet van alle denkbare rust, dankzij passieve en actieve ruisonderdrukking. Of je nu gaat gamen, Netflixen of muziek luisteren, het is daarmee een heerlijke metgezel.

Teufel REAL BLUE PRO: past zich aan jou aan

Naast de geavanceerde actieve ruisonderdrukking biedt de REAL BLUE PRO nog iets bijzonders: dankzij Mimi sound personalisatie kan deze hoofdtelefoon de…