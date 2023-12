TechFi December 2023 giveaway #27: Yale Linus smart lock

Met het Yale Linus slimme deurslot hoef je je nooit meer zorgen te maken of je je sleutels wel bij je hebt.

Sleutels vergeten? Dat is met een slim deurslot geen probleem meer! Met het Yale Linus smart lock stap je over op sleutelloze toegang tot je huis – en vandaag kan je er een winnen in de december 2023 TechFi giveaway!

Maak jouw deur slim! Het slimme deurslot Yale Linus® is een veilig deurslot met een hoogwaardige aluminium behuizing en geavanceerde software waarmee je jouw deur kunt vergrendelen en ontgrendelen via je smartphone. Stap over op sleutelloze toegang, kijk wie er wanneer je huis binnenkomt, verstrek virtuele sleutels en controleer of de deur open of dicht is via de Yale Home app.”

Het Yale Linus smart lock beschikt over de DoorSense™ technologie, een sensor die je laat weten of je deur open of goed gesloten is. Je kunt dus met een gerust hart de deur uit, want je kunt altijd en overal de status van je deur controleren. Het…