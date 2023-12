TechFi December 2023 giveaway #26: Teufel Motiv Go en Motiv Go Voice

De Teufel Motiv Go Voice ziet er bijna net zo uit als de Motiv Go – en je kan op een van deze twee kans maken met deze winactie!

Een dijk van een draagbare Bluetooth-speaker óf net zo’n goede WiFi speaker met Bluetooth en Google Assistant: vandaag kan je kiezen welke Teufel Motiv Go (Voice) je wilt winnen in de december 2023 TechFi giveaway!

Goed geluid waar je ook gaat, daar kan je van op aan met de Teufel Motiv Go bluetooth speaker. De Teufel Motiv Go Voice ziet er – bijna – hetzelfde uit, en voegt daar een WiFi-verbinding met Google Assistent aan toe. Aan jou de keuze, want we geven er elk van een weg in deze actie op TechFi!

Teufel Motiv Go en Teufel Motiv Go Voice: ze klinken als een klok

Met hun stevige constructie kan je overal genieten van uitstekende muziekkwaliteit met de Teufel Motiv Go draagbare speakers. Daarbij bieden ze een riante accuduur met 16 uur speeltijd: zeg maar de hele dag als je ook nog een beetje fatsoenlijke nachtrust…