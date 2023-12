TechFi December 2023 giveaway #23: Cooler Master gaming pakket

Met deze Cooler Master set met muis, toetsenbord en muismat heb je uitzicht op nog betere prestaties in games.

Een high-end mechanisch toetsenbord, een luxe draadloze muis en een muismat waar je beide op kwijt kunt: dat is het prijzenpakket van Cooler Master dat je vandaag kunt winnen in de 2023 december TechFi giveaway.

Kenners weten het: een mechanisch toetsenbord is beter. Het typt prettiger, het is steviger en gaat veel langer mee. De Cooler Master CK720 vormt het pièce de résistance van het gaming prijzenpakket dat we van dit merk mogen weggeven, maar is niet het enige onderdeel!

Cooler Master CK720: compact en krachtig

De CK720 is een zogeheten 65% toetsenbord: heel compact dus, maar wel met een rij cijfertoetsen en een apart cursoreiland. Het is oerstevig met zijn aluminium bovenplaat, en dankzij geöliede schakelaars en veel dempingsmateriaal is het geen ratelbak zoals mechanische toetsenborden van mindere kwaliteit. Dit toetsenbord is…