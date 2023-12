TechFi December 2023 giveaway #22: Klipsch The One Plus

De Klipsch The One Plus is een Bluetooth-speaker in een aparte klasse, met zeer hoge geluidskwaliteit.

Een Bluetooth speaker met HiFi-kwaliteit: dat is de Klipsch The One Plus, die je vandaag kunt winnen in de 2023 december TechFi giveaway.

Met 60 watt aan versterkervermogen is de Klipsch The One Plus geen Bluetooth-speaker als alle andere. Deze gaat niet in de jaszak, maar krijgt een mooie plaats op je bureau, keukenblad, vensterbank of boekenplank – om maar wat opties te noemen. In de compacte, luxe afgewerkte behuizing gaat alles schuil wat je nodig hebt voor een indrukwekkende audio-ervaring.

Klipsch The One Plus

Deze “Heritage Inspired luidspreker” bevat luxe materialen zoals echt houtfineer en aluminium schakelaars en knoppen, maar combineert tegelijkertijd ook de akoestiek en het klassieke design met de allernieuwste technologieën.

Laat je niet misleiden door zijn formaat: The One Plus is een krachtig 2.1-stereosysteem. Met twee…