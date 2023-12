TechFi December 2023 giveaway #21: EcoFlow RIVER 2 Pro draagbare accu

Met de EcoFlow RIVER 2 Pro power station ben je altijd verzekerd van stroom op vakantie.

Hoeveel powerbanks heb je nodig op vakantie met de hele familie? Nou, eentje, als je deze EcoFlow RIVER 2 Pro draagbare accu meeneemt! Vandaag kan je hem winnen in de 2023 december TechFi giveaway!

Leuk, kamperen met de familie, maar veel stopcontacten zitten er niet in een tent of caravan. Als je de gezinsleden blij wilt houden zodat ze kunnen blijven appen en streamen, zal je goed beslagen ten ijs moeten komen. Met een draagbare accu als de EcoFlow RIVER 2 Pro ben je op elke energie noodsituatie voorbereid!

EcoFlow RIVER 2 Pro: genoeg energie voor iedereen!

De EcoFlow RIVER 2 Pro is een draagbare accu die je overal kan inzetten. Met een capaciteit van 785 Wh is deze RIVER 2 Pro makkelijk mee te nemen door zijn handgreep en geringe gewicht.

Deze draagbare accu komt overal van pas. Neem hem bijvoorbeeld mee op vakantie in de caravan of tent, of tijdens een…