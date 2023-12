TechFi December 2023 giveaway #2: iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5

De iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5 is een snelle, compacte én witte gaming monitor.

Een gaming monitor die snel beelden in hoge kwaliteit kan tonen – en hij is nog wit ook! De iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5 kan je winnen in de TechFi giveaway van vandaag!

De meeste gaming monitoren zien er toch een beetje uit alsof ze voor een typische tienerjongen zijn ontworpen: zwart met felle kleuren, en vervaarlijke vormen. Nee, dan de iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5. Dit beeldscherm heeft alle eigenschappen om je tactische voordelen in games te bezorgen, maar komt ook keurig tot zijn recht in een strak VT Wonen interieur of in een de kamer van een kind met een subtielere smaak. Nog een voordeel van wit: het is een ideale basis voor kleurrijke verlichting!

iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5

De iiyama Red Eagle G-Master GB2470HSU-W5: het is een hele mondvol. Om dat even te ontleden: Red Eagle zijn de snellere gaming monitoren van…