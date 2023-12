TechFi December 2023 giveaway #19: Netatmo Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor

Met de Netatmo slimme indoor luchtkwaliteit monitor krijg je inzicht in de kwaliteit van je leefomgeving binnen – inclusief omgevingsgeluid!

Winter, ramen dicht, tochtstoppers tegen de deuren: alles om warm te blijven toch? Maar wat doet dat met je luchtkwaliteit? Met de Netatmo slimme indoor luchtkwaliteit monitor die je vandaag kunt winnen in de TechFi giveaway, heb je het antwoord!

Het is verleidelijk om er alles aan te doen dat warme lucht niet kan ontsnappen en koude lucht niet kan binnenkomen. Maar ventileren is wél belangrijk. Om te zien hoe belangrijk, doe je er goed aan de kwaliteit van de lucht in huis in de gaten te houden. Dat kan met de Netatmo slimme indoor luchtkwaliteit monitor. Deze vertelt je in realtime hoe het ervoor staat.

Netatmo Slimme Indoor Luchtkwaliteit Monitor: meten is weten!

Temperatuur, luchtkwaliteit, luchtvochtigheid en geluidsniveau: dat zijn allemaal zaken die direct invloed hebben op hoe je je omgeving ervaart. Met…