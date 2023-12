TechFi December 2023 giveaway #18: Acer Chromebook Plus 515: een superdeluxe Chromebook laptop

De Acer Chromebook Plus 515 is een laptop die alles biedt wat je nodig hebt voor je dagelijkse gebruik.

Chromebooks, dat zijn toch uitgeklede laptops voor basisscholieren? Nou nee, niet als je met een Chromebook Plus van doen hebt! Zoals de Acer Chromebook Plus 515, die je vandaag kunt winnen in de TechFi december 2023 giveaway!

Chromebooks zijn alweer heel wat jaren een betaalbaar alternatief voor Windows laptops, maar ze zijn toch vooral bekend als laptops voor schoolgaande kinderen. Minder mensen weten dat ook veel heel grote bedrijven Chromebooks gebruiken vanwege de veiligheid en het eenvoudige beheer. Alle informatie staat bij een Chromebook immers in de cloud, dus overstappen naar een andere Chromebook is extreem eenvoudig. Voor mensen die gewoon een goede laptop willen kwam Google onlangs met een nieuwe klasse Chromebooks: de Chromebook Plus. De Acer Chromebook Plus 515 die we vandaag weggeven, is daar een voorbeeld van.