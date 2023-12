TechFi December 2023 giveaway #16: Eufy Video Doorbell E340, SoloCam S220 en Anker draadloze laders pakket

De Eufy Video Doorbell E340 (compleet met gong) is een van de vier (!) producten van Anker en Eufy die je in deze giveaway kunt winnen.

De december 2023 giveaway van TechFi van vandaag is wel een heel grote, want je maakt kans op maar liefst vier verschillende producten van Anker en Eufy: een video deurbel, een beveiligingscamera, en twee draadloze laders voor je smartphone!

Anker is bekend als leverancier van onder meer laders en powerbanks, maar niet iedereen weet dat het bedrijf de nodige andere merken herbergt. Zoals Eufy, gespecialiseerd in beveiligingsproducten, maar ook maker van bijvoorbeeld stofzuigers. Van deze twee merken is het omvangrijke prijzenpakket afkomstig dat we je vanaf vandaag kunt winnen.

Wat kan je allemaal winnen?

Eufy Video Doorbell E340 + Chime

Weet altijd wie er voor de deur staat met de Eufy Video Doorbell E340 met chime. Deze slimme Dual Lense-deurbel wordt geleverd met een gong en beschikt over 2 camera’s met die…