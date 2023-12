TechFi December 2023 giveaway #15: ACT AC7041 USB-C multiport adapter

De ACT AC7041 USB-C multiport adapter voorziet je laptop in een klap van alle aansluitingen die je nodig hebt.

Vandaag te winnen in de TechFi december 2023 giveaway: de ACT AC7041 USB-C multiport adapter. Hiermee voorzie je je USB-C laptop van 4K HDMI, gigabit ethernet, een USB hub, kaartlezer, audio en voeding via PD pass-through.

Aansluitingen, daar kan je er niet genoeg van hebben. Toch zijn ze vaak schaars, zeker op moderne dunne laptops. Daarop is soms meer aandacht besteed aan design dan aan praktische overwegingen. We noemen geen namen, techliefhebbers weten over wie we het hebben. Heb je zo’n mooi apparaat met te weinig in- en uitgangen op je bureau, dan biedt een usb-c hub uitkomst. Zoals deze AC7041 multiport adapter van ACT, waarmee je ook met een enkele usb-c aansluiting opeens alle wenselijke mogelijkheden hebt.

ACT AC7041: USB-C multiport adapter

Mis je net die ene poort op jouw laptop? De AC7041 multiport dock is de oplossing!┬áSluit…