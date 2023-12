TechFi December 2023 giveaway #14: MSI PRO MP161 draagbare monitor

Met de MSI PRO MP161 draagbare monitor voeg je lekker veel werkruimte toe aan je mobiele werkplek.

Meer werkruimte is ook onderweg heel prettig. Een draagbare monitor is dan ook onmisbaar voor wie veel onderweg werkt. Vandaag kan je de MSI PRO MP161 winnen in de december 2023 giveaway.

Het is net als met eieren: één ei is geen ei, en één beeldscherm is geen beeldscherm. Twee beeldschermen daarentegen… de MSI PRO MP161 is zo’n tweede beeldscherm, en wel eentje die je overal met je mee kan nemen. Ultraslank, ultralicht en toch lekker veel extra werkruimte.

MSI PRO MP161: licht en veelzijdig

De MSI PRO MP161 is een lichtgewicht, draagbare 15,6 inch monitor. Dankzij dat formaat sluit hij goed aan op de meeste laptops. Met zijn 750 gram stop je ‘m zo in je tas bij je laptop. Daarop kan je hem aansluiten via USB-C of via (mini-)HDMI. Dankzij die tweede aansluiting werkt hij ook samen met bijvoorbeeld camera’s, terwijl hij via USB-C niet alleen is…