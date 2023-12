TechFi December 2023 giveaway #12: Loewe radio.frequency

De Loewe radio.frequency is een bijzondere, draagbare radio en Bluetooth-speaker.

De Loewe radio.frequency is een bijzondere radio én Bluetooth-speaker. Elk exemplaar is uniek, en een is deze maand te winnen in de december 2023 giveaway van TechFi.

100 jaar geleden stichtten de broeders Loewe het bedrijf Radio Frequenz in Berlijn. Hun eerste product: de legendarische Loewe lokale radio-ontvanger OE 333 met drievoudige buis. Om dat jubileum te vieren introduceerde Loewe de Loewe radio.frequency, een draagbare radio met een bijzonder fraai ontwerp. Hij werkt ook als Bluetooth-speaker en kan 14 spelen op een acculading.

Loewe radio.frequency: elk exemplaar is anders

De bovenzijde van de Loewe radio.frequency is afgewerkt met Canadees eikenhout. Daarmee heeft elk exemplaar een uniek, eigen houtpatroon. Rondom is het toestel gewikkeld in door Loewe ontwikkelde akoestische basaltgrijze stof, die het geluid van de twee drivers perfect doorlaat. Midden op…