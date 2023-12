TechFi December 2023 giveaway #11: Synology DiskStation DS224+ NAS-systeem

De Synology DiskStation DS224+ is een veelzijdig NAS-systeem waarmee je onder andere – en nog veel meer – je back-ups veilig kunt stellen.

Backups maken, maar dan goed: dat kan met de Synology DiskStation DS224+ netwerkopslag. Dit krachtige NAS-apparaat kan je vandaag winnen in de December 2023 TechFi giveaway.

Iedereen weet dat je het moet doen, bijna niemand doet het: back-ups maken. Te ingewikkeld, te tijdrovend. Allemaal waar, maar als je opeens je kostbare foto’s en video’s kwijt bent, denk je er toch anders over. Dus regel het, en regel het goed. Met bijvoorbeeld een degelijke netwerkopslag van Synology, zoals de DiskStation DS224+. Deze gloednieuwe netwerkopslag kan je winnen in deze giveaway.

Synology DiskStation DS224+: net even meer

Synology is dé specialist in netwerkopslag bij uitstek. Het bedrijf maakt al jaren zogeheten network attached storage apparaten oftewel NAS systemen. Die zijn er in vele soorten en maten. De DiskStation DS224+…