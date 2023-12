TechFi December 2023 giveaway #1: AVM FRITZ!Repeater 3000 AX WiFi versterker & mesh node

De AVM FRITZ!Repeater 3000 AX is een krachtige uitbreiding van je WiFi thuisnetwerk – helemaal in combinatie met een FRITZ!Box router of modemrouter.

Een krachtiger WiFi-signaal voor meer bereik en hogere snelheden, wie wil dat nou niet? De AVM FRITZ!Repeater AX3000 zorgt precies daarvoor – en vandaag kan je zo’n vernuftig apparaat winnen op TechFi!

Met deze krachtige FRITZ!Repeater 3000 AX kun je gemakkelijk je Wi-Fi bereik in huis uitbreiden. Zet hem neer op een plek waar je weinig of slecht bereik hebt, druk op de knop en je hebt naadloos Wi-Fi-bereik en een perfecte dekking op zolder of in de verste kamer. Met een FRITZ!Box als mesh-master kun je zelfs naadloze mesh creëren door je huis. Deze FRITZ!Repeater werkt niet alleen met een FRITZ!Box, maar met alle WPS geschikte routers. Bovendien ondersteunt hij het super snelle Wi-Fi 6.

Ja, die wil ik, wat moet ik doen?!

Wat moet je doen om een AVM FRITZ!Repeater 3000 AX te winnen?

Simpel:…