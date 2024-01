Techbedrijven zetten massaal in op AI bij branche beurs CES

Een koelkast, stofzuiger, grill of verrekijker, maar dan met “AI. De tech industrie is bovengemiddeld gevoelig voor trends, en nergens is dat meer duidelijk dan op CES. Om een bedrijf te starten of te doen groeien is nu eenmaal kapitaal nodig. En er is maar weinig wat investeerders sneller de portemonnee doet trekken dan de belofte dat ze aan het begin staan van iets groots.

Dus omarmen het merendeel van de aanwezigen op de 2024 editie van CES ChatGPT en haar soortgenoten. Eerder spraken we al over Volkswagen en hun voornemen hun auto’s van “AI” te voorzien. Maar er zijn nog veel meer bedrijven met vergelijkbare ideeën.

De Consumer Electronics Show

We zien dit jaar maar weinig werkelijk nieuwe technologie bij de Consumer Electronics Show. In plaats daarvan kiezen veel producenten voor een makkelijke uitweg: Tech die al tijden bestaat, maar dan met ChatGPT er aan vast gespijkerd! De toepassingen variëren van relatief nuttig tot bizar. Aan welke kant van…