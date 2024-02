Tech onder druk in licht hogere AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger, waarbij vooral het koersverlies van techfondsen opviel. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 816,28 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat Fed-voorzitter Christine Lagarde donderdag de deur openliet naar een renteverlaging in april. Tegelijk zei ze ook dat het nog te vroeg is om daadwerkelijk over concrete renteverlagingen te spreken.

“Maar de financiële condities zijn wel ruimer geworden sinds december, wat eigenlijk al eenzelfde effect heeft als een renteverlaging”, aldus Wiersma.

Verder wees de expert van ING op meevallende cijfers over de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal van 2023. Ook blijkt de inflatie in de VS steeds meer richting de doelstelling van de Fed te komen. “Net als in de eurozone resulteerde dit in een lagere rente en een hogere kans op een eerste renteverlaging in maart. Geen zorgen over een mogelijke recessie…