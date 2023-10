Tech en chips hebben de toekomst

Plus: beleggingsscenario’s Midden-Oostenconflict, staatsobligaties kunnen rallyen, profiteren van goede en slechte cijfers, goud en olie lopen samen op, en meer.

Wat als het huidige Midden-Oostenconflict echt uit de hand loopt?

Wat betekent de oorlog tussen Israël en Hamas voor beleggers? Daleep Singh, hoofdeconoom van PGIM Fixed Income en voormalig Biden-adviseur, schetst twee waarschijnlijke scenario’s, inclusief de beleggingsimplicaties daarvan. Let op de olieprijs!

Rente hoger dan dividend? So what!

De rente op obligaties ligt inmiddels ver boven dat wat bedrijven uitkeren aan dividend. Dat werkt in het voordeel van obligaties, maar er zijn meer factoren die meespelen.

Staatsobligaties kunnen binnenkort gaan rallyen

Steven Bell, hoofdeconoom bij vermogensbeheerder Columbia Threadneedle, verwacht mooie tijden voor beleggers in staatsobligaties, zodra de Amerikaanse arbeidsmarkt…