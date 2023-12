Teamsupdate december 2023, vijf mogelijkheden uitgelicht

De nieuwste Microsoft Teamsupdate (december 2023) brengt ons weer een aantal handige, nieuwe mogelijkheden. In dit blog hebben we er vijf voor je uitgelicht.

Handig om te weten is dat de nieuwste versie een make-over heeft gehad. De paarse kleur is een stuk minder aanwezig en de achtergrondkleur is wit geworden in plaats van grijs. Daarnaast zijn er ook snelheidsupdates (vooral de app verbruikt nu minder geheugen). Nog een belangrijke aanpassing is dat je niet meer hoeft te schakelen tussen de verschillende werkomgevingen. In de nieuwe teamsupdate log je nu meteen in op alle (gast)accounts.

#1 Wisselen tussen de oude en nieuwe versie van Teams

Schakel tussen de oude- en de nieuwe versie, met behulp van de wisselknop. Deze vindt je aan de rechterbovenkant. Op den duur zal deze knop wel verdwijnen, maar voorlopig kan je nog gewoon wisselen als je (nog) niet kunt wennen aan de nieuwe versie. Via de 3 puntjes (vlak naast je profiel) aan de rechterkant kan je weer…