TD Cowen | Amazon.com blijft favoriet

Amazon.com (koers 7 december: $146,88) staat dit jaar op een koerswinst van ruim 71%. Dit was onder meer te danken aan sterke resultaten in de afgelopen kwartalen en ook de prestaties in het vierde kwartaal zijn hoopgevend. De Amerikaanse e-commercegigant zei afgelopen week dat er tijdens de recente feestdagenperiode meer dan een miljard items op de webshop werden verkocht.

Favoriete aandeel

Voor TD Cowen blijft Amazon het favoriete aandeel binnen de technologiesector voor 2024. De investeringsbank is enthousiast over de margeverwachtingen van het bedrijf en ziet vooral mogelijkheden voor Amazon om de omzet van Amazon Web Services te versnellen. De clouddivisie lijkt klaar om te profiteren van bedrijven die aan de slag willen met kunstmatige…