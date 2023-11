TCL C745 review: een heel scherp geprijsde upgrade

De TCL 55C745 is een zeer scherp geprijsde televisie, met een hogere helderheid en contrast én een veel betere HDR-weergave dan je voor dit prijspunt doorgaans treft.

In vergelijking met zijn voorganger heeft hij er in elk geval miniled bij gekregen: de TCL C745 is op papier een zeer aantrekkelijk toestel voor zijn prijs. Of hij dat ook in de praktijk is, lees je in deze review.

Met de middenklasser in de C7x5-serie mikt TCL altijd op de prijsbewuste koper. Die moest de voorbije jaren wel flinke compromissen accepteren, vergeleken bij het veel beter presterende hogere model in de C8x5-serie. Dat lijkt te veranderen nu ook de TCL C745 achtergrondverlichting met lokaal dimmen krijgt. De TCL 55C745 die we testten is niet alleen een miniled-tv, hij biedt ook quantum dots voor een groter kleurbereik. Het backlight levert naast local dimming ook een hoge piekhelderheid. Met HDMI 2.1, aardig wat gamer features en Google TV voor smartfuncties is het op…