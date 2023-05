Tattoo Artiest Worden? 11 Dingen die je Moet Weten!

Als je een creatieve en opwindende baan zoekt, moet je tatoeëerder worden. Maar je kunt niet zomaar een tatoeagesalon binnenlopen en om een baan vragen. De weg om tatoeëerder te worden vereist vele stappen.

Welke artistieke en zakelijke vaardigheden moet je hebben om tatoeages te kunnen maken? Waar kun je training en praktijkervaring opdoen? Wat voor certificaten heb je nodig?

Beantwoord deze vragen en je kunt een van de beste tattoo-artiesten ooit worden. Hier zijn 11 dingen die je moet weten.

1. Tattoëren is fysiek zwaar

Tijdens het tatoeëren buig je je over een ander heen, gebogen over je rug en schouders. Je houdt je met je vingertoppen vast aan de tattoo-machine, waardoor je je hand en pols belast.

Veel tatoeëerders krijgen na een paar jaar last van rug-, arm- en nekpijn. Je kunt dit voorkomen door zoveel mogelijk rechtop te zitten. Terwijl je met klanten praat, recht je je rug en houd je je schedel boven op je ruggengraat.

Je kunt een paar rekoefeningen voor de onderrug uitvoeren om je pijn te verminderen. Je kunt je knie naar je borst tillen terwijl je je onderrugspieren buigt. Probeer aan het begin van je werkdag een stretch uit te voeren, zodat je soepeler en minder gespannen bent.

2. Tatoeëren is een verkoopberoep

Tatoeëren gaat niet alleen om het maken van goede kunst. Je gaat veel tijd doorbrengen met klanten, met hen praten en hun behoeften en wensen inschatten. Je moet goed zijn in het praten met andere mensen en meer over hen te weten komen.

Je zult concurreren met andere kunstenaars. Je moet leren hoe je jezelf kunt verkopen. Je moet uitleggen wat jouw tatoeages onderscheidend en begeerlijker maakt dan die van anderen.

Misschien wil je een business class volgen, zodat je wat leert over verkoop. Als dat geen optie is, kun je kijken naar een paar beroepskeuzes zoals verkoper of receptionist. Je kunt een beetje geld verdienen en je doet ervaring op in public relations en verkoop.

3. Je moet goed kunnen tekenen

Tatoeëren lijkt veel op tekenen. Je moet concept art tekenen voor je klanten, zodat ze kunnen begrijpen hoe je tatoeages eruit zullen zien. Het kan zijn dat je snelle tekeningen moet maken, omdat je klanten bewerkingen voorstellen op je concept art.

Vervolgens moet je tattoo machines gebruiken om de inkt op het lichaam van je cliënten te tekenen. Het verschil tussen tekenen en tatoeëren is de huid. Iemands huid kan schaafwonden of ruwe plekken hebben, en je moet de tatoeage-apparatuur stabiel over deze plekken houden.

Je hebt geen kunstdiploma nodig om toegelaten te worden tot een tatoeëerderschool. Maar het is wel een goed idee om een formele opleiding in tekenen te volgen.

Je moet ook tekenen als hobby. Als je bij tekenen wilt blijven, kun je tekeningen verkopen terwijl je tatoeëerder gaat worden. Dit geeft je een alternatieve inkomstenstroom die je kan helpen je onkosten te dekken of de kunstacademie te betalen.

4. Het duurt jaren om een atelier te openen

Het is moeilijk om je eigen tattoo studio te openen. Je moet veel ervaring hebben en connecties binnen de branche. Je moet ook wat geld hebben om een gebouw te huren of te kopen en het te vullen met apparatuur.

Je kunt een studio niet in je eentje openen. Je moet andere tatoeëerders inhuren om met klanten te werken. Misschien moet je een marketeer of een boekhouder inhuren, zodat je je bedrijf kunt promoten en je geld kunt beheren.

Wees ijverig en besteed je tijd aan onderzoek naar het starten van een tattooshop. Als je denkt dat het te veel gedoe wordt, hoef je er geen te openen. Veel artiesten werken voor andere mensen en hebben een bevredigende carrière.

5. Je moet bekend zijn met grafische vormgeving

Tatoeëren is gebaseerd op theorieën over kleur, lijn en textuur die uit de grafische vormgeving komen. Je moet die theorieën nemen en ongelooflijke beelden creëren, dan moet je die beelden overbrengen op de huid.

Veel grafische ontwerplessen richten zich op het gebruik van Adobe software en andere technologie. Dit kan je helpen de principes van grafisch ontwerp te begrijpen. Maar je moet proberen lessen te vinden die je die principes met de hand laten uitvoeren.

Bedenk dat elk ontwerp andere elementen vereist. Herhaling kan belangrijk zijn als je een bergketen tekent, maar is minder belangrijk als je een beekje tekent. Je moet weten hoe je elementen van stuk tot stuk kunt aanpassen.

6. Tatoeëren vereist vele technieken

Het creëren van contrast is wat tatoeages diep en levensecht doet lijken. Om een goed contrast te creëren moeten je lichte en donkere kleuren in balans zijn.

Je kunt niet alleen zwart en wit gebruiken. Je moet grijstinten en schakeringen van wit en zwart gebruiken, zodat niets te schokkerig lijkt.

Als je een hele scène op iemand tatoeëert, moet je uitzoeken waar de lichtbron is. Zo kun je realistische schaduwen en verlopen afbeelden. Je moet ook een realistisch perspectief creëren met behulp van verdwijnlijnen.

Elke stijl van tatoeëren vertrouwt op verschillende manieren op deze technieken.

Maak je geen zorgen over in welke stijl je valt. Maar je moet wel je hand proberen te leggen op verschillende tatoeagetechnieken. Terwijl je je vak aanscherpt, kun je een stijl van tatoeëren kiezen en je talenten in die stijl nastreven.

7. Er is geen garantie op succes

Zelfs als je een baan in een tattoo salon krijgt, word je misschien geen tattoo artiest. Het verkrijgen van banen als tatoeëerder vereist veel geluk. Plekken moeten beschikbaar zijn, en een manager moet geloven dat je er perfect bij past.

Toch kun je je kansen op succes op een paar manieren vergroten. Solliciteer bij een heleboel verschillende studio’s. Je kunt je cv en portfolio afgeven en de studio vragen je te bellen zodra ze een vacature hebben.

Je kunt je tattoo-werk online delen. Je kunt een Instagram account beginnen en foto’s plaatsen van je concept art. Als je van schrijven houdt, kun je een blog beginnen en artikelen schrijven over de tatoeage-industrie.

Het salaris van een tatoeëerder is niet erg hoog. De meeste artiesten werken op uurbasis, en ze krijgen misschien hooguit €18 per uur betaald. Je moet bereid zijn om goedkoop te leven totdat je jezelf gevestigd hebt.

8. Je moet ervaring opdoen

Je kunt beginnen met het opdoen van ervaring met een tatoeage stage. Je kunt een tatoeëerder schaduwen en kijken hoe hij werkt.

Een stage is onbetaald. Het kan een jaar of langer duren, afhankelijk van met wie je samenwerkt. Je moet een inkomstenstroom hebben zodat je jezelf kunt onderhouden.

Je kunt misschien een baan krijgen bij een tattooshop als receptionist of klantenservice medewerker. Hoewel deze banen niet direct met tatoeages te maken hebben, helpen ze je ervaring op te doen met het runnen van een tatoeagebedrijf.

9. Je moet een portfolio opbouwen

Als je je eenmaal verdiept hebt in de hoofdzaken, kun je beginnen aan je portfolio. Sommige tattoo shops vragen om een portfolio van tientallen werkstukken als ze sollicitanten overwegen.

Overhaast het maken van je portfolio niet. Leer hoe je een portfolio opbouwt door verschillende dingen uit te proberen en je talenten in verschillende stijlen te laten zien. Je kunt zwart-wit ontwerpen opnemen naast full-color ontwerpen.

Pleeg geen plagiaat. Het is oké om inspiratie op te doen bij gevestigde kunstenaars. Maar je mag nooit het werk van een andere kunstenaar kopiëren, zelfs niet als je maar een enkel element van hun werk kopieert.

Je moet ook vermijden foto’s in te sturen van tatoeages die je zelf hebt gedaan. Je hebt een licentie nodig om tatoeages te maken. Als je eenmaal een gevestigd kunstenaar bent, kun je naast concept art ook foto’s toevoegen.

10. Je moet tattoo machines bestuderen

Een tatoeagemachine is ingewikkelder dan het lijkt. Hij gebruikt spoelen en een condensator om een wisselstroom op te wekken die de machine laat draaien.

De meeste machines bevatten twee veren. Deze veren putten uit de wisselstroom om de naald in de huid te duwen.

Als deze onderdelen niet werken, werkt de machine niet. Je moet weten hoe je een tatoeagemachine moet repareren als de spoelen slijten of de veer niet in werking treedt.

Er zijn een paar verschillende soorten tatoeagemachines. Een coil tattoo machine is betaalbaar en gemakkelijk om langdurig te gebruiken.

Als je je zorgen maakt over huidirritatie, kun je een roterende tatoeagemachine gebruiken. Dit apparaat werkt op een elektromotor, die minder druk uitoefent op de huid dan spoelen.

Als je een tatoeage met donkere inkt maakt, moet je een shader tattoo machine gebruiken. Je kunt ook een liner machine gebruiken om strakke lijnen te trekken.

Met elk type machine moet je ervaring opdoen. Als je het je kunt veroorloven, moet je ze stuk voor stuk kopen en er thuis mee oefenen.

11. Je moet een opleiding volgen

Je bent niet verplicht een opleiding te volgen om tatoeëerder te worden. Maar alle beste tatoeëerders hebben een opleiding gevolgd. Je zult meer carrièrekansen en betere vaardigheden hebben als je een tatoeëerdersdiploma gaat halen.

Je leert over veel verschillende gebieden die het tatoeëren beïnvloeden, waaronder de geschiedenis van het tatoeëren. Je kunt leren over artistieke ethiek, zakelijke praktijken en klantenzorg.

Kies niet de eerste de beste tatoeëerderschool die je tegenkomt. Bekijk een paar verschillende opties en beoordeel de sterke en zwakke punten van elke optie.

De opleidingen zijn kort. Je kunt in minder dan een jaar een tatoeëerderdiploma halen. Je kunt werken of lessen volgen aan andere scholen terwijl je je tatoeëerdersdiploma nastreeft.

Conclusie

Iedereen kan tatoeëerder worden, na jaren hard werken. Je moet kennis hebben van tekenen, grafische vormgeving en verkoopstrategieën. Je hebt ook kennis nodig van tatoeagetechnologie.

Als je eenmaal de basis kent, kun je beginnen met het opbouwen van een portfolio. Je moet overwegen om naar een tatoeageschool te gaan en een formeel diploma in tatoeagekunst te halen.

Met je diploma kun je in de leer gaan. Hoewel er geen garantie op succes is, kun je snel werkervaring opdoen.